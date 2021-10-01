Москва, 1 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В России нужно ввести ежегодные выплаты к 1 сентября в размере до 32,7 тыс. рублей для семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«В разработанном партией «Справедливая Россия — За правду» законопроекте предлагается ввести ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Эти средства должны получать семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, обучающимися в школах, техникумах и вузах», — отметил Миронов.

Малоимущим семьям предполагается выплаты увеличить в полтора раза — до 32 775 рублей.

«Окончательная величина пособия должна устанавливаться в зависимости от стоимости базового набора обучающегося, величину которой каждый год 20 августа публикует Росстат», — отметил парламентарий.

Накануне Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тыс. рублей к школе семьям с детьми. Денежную помощь предлагается оказывать перед началом учебного года, выделять деньги из средств материнского капитала.