Красноярск, 1 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Емельяновском районе Красноярского края перед судом предстанет бывший замначальника исправительной колонии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

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По данным следствия, он уговорил ушедшего на пенсию по выслуге лет сотрудника официально не увольняться, освободив его от работы. Это было сделано, чтобы не допустить неукомплектованности штата. Кроме того, одного из младших инспекторов он фактически превратил в своего личного водителя, освободив его от исполнения обязанностей.

«При этом, обвиняемый организовал ежемесячное составление табелей учёта рабочего времени, куда вносились недостоверные сведения о фактическом выполнении должностных обязанностей указанными сотрудниками», — отметили в управлении.

Причинённый незаконными действиями обвиняемого ущерб оценили в 1,5 млн рублей.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Документы направлены в суд.