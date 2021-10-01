Иркутск, 1 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Медики Иркутской области, участвующие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции, получат доплаты. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Константин Зайцев. Об этом 1 октября сообщает минздрав Приангарья.

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В Иркутской области это направят 186 млн рублей из федерального бюджета и 186 млн рублей из областного.

«На сегодняшний день мы видим рост числа заболевших ковидом. Поэтому наша задача мобилизовать все ресурсы для усиления темпов вакцинации населения. Одна из мер, которая будет этому способствовать, стимулирующие выплаты медработникам. За каждого вакцинированного человека специалисты получат по 200 рублей дополнительно к своей заработной плате.

Таким образом, работники здравоохранения будут заинтересованы в проведении разъяснительной работы с населением о необходимости сделать прививку», — пояснил глава региона Игорь Кобзев.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Иркутской области, выплаты предусмотрены с 27 августа по 31 декабря 2021 года. За прошедший месяц денежные средства начислят в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной: по состоянию на 1 октября число умерших пациентов в Приангарье достигло 4947 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Средства на стимулирующие выплаты за вакцинацию от коронавируса поступят в регионы по поручению главы правительства России Михаила Мишустина.

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