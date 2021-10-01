Кремль следит за ситуацией с COVID-19 в России
Москва, 1 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Российские регионы принимают меры с учетом изменений эпидемиологической ситуации по коронавирусу, Кремль следит за развитием ситуации, заявил 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что «пока динамика плохая и вызывает беспокойство».
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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила ранее, что заболеваемость COVID-19 в России растёт, потому наступает сложный период.
Так, по данным оперативного штаба, за последние две недели количество госпитализаций выросло на 25%. Инфекционисты ожидают, что показатель заболеваемости будет расти до декабря.