Москва, 1 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Российские регионы принимают меры с учетом изменений эпидемиологической ситуации по коронавирусу, Кремль следит за развитием ситуации, заявил 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что «пока динамика плохая и вызывает беспокойство».

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила ранее, что заболеваемость COVID-19 в России растёт, потому наступает сложный период.

Так, по данным оперативного штаба, за последние две недели количество госпитализаций выросло на 25%. Инфекционисты ожидают, что показатель заболеваемости будет расти до декабря.