Екатеринбург, 1 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина сохранит эту должность ещё на пять лет. Её рекомендовал президиум регионального политсовета «Единой России», сообщает пресс-служба структуры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Заседание прошло 1 октября. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что она и впредь будет справляться с масштабами задач. Решение теперь должен утвердить генсовет.

Как сообщало ИА REGNUM, Бабушкина возглавляла созывы Заксобрания, избранные в 2011-м и 2016 годах. А ранее она руководила Платой представителей регионального парламента.