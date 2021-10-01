Великий Новгород, 1 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника — Валдай» в Новгородской области, сообщает 1 октября сайт правительства России.

Инновации

Центр начнёт работу на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Он станет площадкой, которая объединит студентов, учёных и представителей бизнеса.

В правительстве рассчитывают с помощью ИНТЦ создать научно-технологические программы и привлечь инвестиции для реализации инвестиционных проектов. Направлениями работы новгородского центра станут разработка и создание высокотехнологичной электронно-компонентной базы, квантовых сенсоров и устройств с использованием квантовых технологий, новых, в том числе портативных, источников энергии, биомедицинских клеточных технологий и мобильных сетей связи пятого поколения.

Инновационные научно-технологический центры создаются в России для трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, а также для вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку востребованных на рынке технологий.