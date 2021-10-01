В Ярославле Октябрьский мост заасфальтируют частично
Ярославль, 1 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Ярославле на Октябрьском мосту асфальту будет заменён лишь частично. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.
О том, что мост ждёт ремонт, городские власти сообщили ещё в конце августа. Позже стало известно, что отдельного контракта не будет — мост будут ремонтировать в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети города. В сентябре был заключён контракт с ООО «Ярдорремстрой».
29 сентября директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров сообщил, что на 15 городских объектах ремонт будет вестись большими картами, среди них и Октябрьский мост.
1 октября в пресс-службе мэрии подтвердили, что асфальт на мосту будет отремонтирован частично.
Когда начнутся работы, в мэрии не уточнили.