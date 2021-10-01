Ярославль, 1 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Ярославле на Октябрьском мосту асфальту будет заменён лишь частично. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт

О том, что мост ждёт ремонт, городские власти сообщили ещё в конце августа. Позже стало известно, что отдельного контракта не будет — мост будут ремонтировать в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети города. В сентябре был заключён контракт с ООО «Ярдорремстрой».

29 сентября директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров сообщил, что на 15 городских объектах ремонт будет вестись большими картами, среди них и Октябрьский мост.

«До конца года работы будут проведены большими картами ещё на 15 объектах. Среди них — Октябрьский мост, улица Александра Невского и улица Красный съезд, сейчас здесь уже завершают замену инженерных коммуникаций, кроме ремонта дорожного полотна заменят бортовой камень и отремонтируют тротуар, который будет выложен крупноформатной плиткой. Отремонтируют и путепровод в районе Ярославского моторного завода на проспекте Октября», — рассказал чиновник.

1 октября в пресс-службе мэрии подтвердили, что асфальт на мосту будет отремонтирован частично.

«Работы на Октябрьском мосту будут производится картами на проблемных участках», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Когда начнутся работы, в мэрии не уточнили.