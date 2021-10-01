Баткен, Киргизия, 1 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. На территории Баткенской области Киргизии началось восстановление мостов, уничтоженных селем. Об этом 1 октября сообщил Turmush.

Сель

В середине лета 2021 года из-за дождя поднялся уровень воды реках рядом с селами Согмент и Газ. Масса из грязи и камней заполнила дорогу и затопила посевные земли. Сель разрушил два кольцевых бетонных моста. Село Газ оказалось полностью обесточено.

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В ликвидации последствий схода селей участвовало 15 сотрудников МЧС и около 40 местных жителей.Читайте также: Селевые потоки повредили дома и дороги в трех сёлах на юге Киргизии