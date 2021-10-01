Париж, 1 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Продажи автомобилей на рынке Франции снизились на 20,5% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом говорится в отчёте Французской автомобильной ассоциации Plateforme de la Filière Automobile (PFA).

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Всего в прошлом месяце во Франции было продано 133 835 новых автомобилей. За первые девять месяцев 2021 года продажи на французском авторынке увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако в ассоциации говорят о мрачных перспективах на конец года. Этому способствовал дефицит электронных компонентов, который отразился на всей автомобильной отрасли.

Слабые показатели продаж с июня 2021 года вынудили PFA пересмотреть свои годовые прогнозы в сторону понижения. Так, по прогнозу ассоциации, в текущем году объём реализации во Франции новых машин составит 1,7 млн экземпляров против 1,8 млн единиц. Последние цифры содержались в прошлом прогнозе ассоциации.

«Автомобиль снова не заводится. Автомобильный кризис реален и идет на убыль», — отметил представитель PFA Франсуа Рудье.

Ранее глава Toyota Акио Тойоду сообщил, что резкий переход на выпуск гибридных и полностью электрических автомобилей вызовет обвал экономики Японии.

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