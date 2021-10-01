Минск, 1 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. С президента Белоруссии нужно снять несвойственные ему функции, новая конституция страны должна перераспределить властные полномочия. Об этом 1 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством администрации президента, на котором обсуждались кадровые, идеологически вопросы и вопросы законотворчества.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Если бы мы вовремя взялись за перераспределение полномочий, может быть и разговоров про новую конституцию не было бы. С президента надо снимать несвойственные функции», — приводит его слова близкий к пресс-службе белорусского лидера Телеграмм-канал «Пул Первого».

Также Лукашенко добавил, что, к примеру, правительство республики «должно заниматься экономикой», а администрация президента Белоруссии — вопросами кадровой политики и идеологии.

«А так всё свалили на президента. Сегодня мы должны расконцентрировать всё по зонам ответственности. Конституция должна поставить точку в этом вопросе», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что убийство сотрудника белорусского КГБ не будет оставлено без ответа, его «вдохновители» перешли красную черту.