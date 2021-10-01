Пенза, 1 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Пензе с 1 октября во всех объектах потребительского рынка, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах, будет организован «входной фильтр» с замером температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с повышенными показателями. Эти и другие меры профилактики распространения коронавирусной инфекции обсудили в городской администрации во время видеоконференции с губернатором региона Олегом Мельниченко.

Sev.gov.ru Масочный режим

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У посетителей торговых центров будут проверять температуру и наличие защитных масок. С начала года в ходе межведомственных рейдов проверили 26 226 объектов. За несоблюдение масочного режима на посетителей торговых центров составили 8404 протокола.

На отдельном контроле остается работа фудкортов, кафе и ресторанов в торговых центрах. Также под пристальным наблюдением предприятия общественного питания, чей график работы ограничен после 23:00.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 31 октября включительно.

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