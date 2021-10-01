Сыктывкар, 1 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от COVID-19 скончались 18 пациентов, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1787 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

По данным штаба, 30 сентября число больных коронавирусной инфекцией пополнил 241 человек, под наблюдением медиков находятся более 9 тысяч жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Коми заявил о нехватке средств на лекарства для ковид-пациентов.