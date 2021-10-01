Чита, 1 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 300, причём 192 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 60 097 пациентов (+210 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1425 человек (+7 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 111 находятся в тяжёлом состоянии (-4 сутки), 42 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 сутки).

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