Сеул, 1 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Около 73,8% граждан Южной Кореи отрицательно относятся к Китаю, что на 14,4 п. п. больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Института Восточной Азии (EAI) и НПО Genron.

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Согласно результатам опроса, проведённого среди 1000 человек, уровень благосклонности к Китаю составил 10,7%, что является самым низким показателем с 2013 года, когда аналитические центры впервые начали проводить ежегодные опросы.

Среди причин негативного отношения к Китаю респонденты выделили «принуждающее поведение» Пекина, такое как ответные экономические меры, принятые против Сеула за размещение на своей территории американской системы ПРО THAAD, а также то, что Китай «не уважает Южную Корею».

Доля тех, кто считает Китай «страной, представляющей военную угрозу» за год увеличилась на 17,5%, до 61,8%.

При этом процент южнокорейцев, которые положительно относятся к Японии, вырос с 12,3% до 20,5%. Между тем 46% респондентов считают, что Сеул и Токио должны улучшить двусторонние отношения.