Ставрополь, 1 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. На Северном Кавказе будет запущен проект организации туристических поездок на ретропоездах. Туристам предложат однодневные туры из Ставропольского края в Чечню и Ингушетию. В эти республики будут ходить ретропоезда на паровой тяге, соглашение об этом было подписано в рамках железнодорожной конференции «PRO//Движение.Туризм», которая проходит в выставочном комплексе в Минеральных Водах.

Поезд

Согласно документу, в Чечню на ретропоезде можно будет совершить однодневное путешествие в рамках выходного дня. В этой республике туристы смогут посетить спортивные и культурные мероприятия, а для школьников организуют познавательные экскурсии.

В Ингушетии для туристов предложат маршруты по объектам бальнеологического туризма и санаторно-курортного комплекса и по историческим и культурным местам.

Читайте также: Ретропоезд Москва — Прохоровка запустят к годовщине танкового сражения