Краснодар, 1 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Самолет, следовавший по маршруту Москва — Анталья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за пьяного дебошира. Мужчина, 42-летний житель Московской области, был задержан полицией. Об этом сообщает портал МВД Медиа.

Цитата из кф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Дебошир в автобусе

«В дежурную часть Линейного отделения полиции поступило сообщение от диспетчера о том, что экипажу авиалайнера, совершившего вынужденную посадку, срочно требуется помощь полиции. Полицейские установили, что во время полета один из пассажиров вел себя агрессивно, использовал нецензурные выражения, ходил по салону и задевал пассажиров. На замечания реагировал неадекватно. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину доставили в отдел полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения у задержанного.

В отношении дебошира был составлен протокол об административном правонарушении, судья отправил его под административный арест на семь суток. Наказание нарушитель будет отбывать в спецприёмнике для административно задержанных в городе Тимашевске Краснодарского края.