Кишинёв, 1 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Новое правительство Молдавии одобрило законопроект о ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о «домашнем насилии». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

(сс) Guttorm Flatabø Здание правительства Молдавии

«Ратифицировав конвенцию, власти республики обязуются надлежащим образом наказывать насилие в отношении женщин, выделять ресурсы для обеспечения функционирования кризисных центров для жертв насилия, круглосуточных горячих линий, приютов для жертв насилия, услуги психологических и юридических консультаций, а также другие меры», — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Молдавии, в стране якобы участились случаи насилия в отношении женщин. Она поддерживает внедрение новых механизмов по борьбе с этим явлением.

Стоит отметить, что положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её до сих пор не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.

Турция изначально присоединилась к конвенции, но в марте 2021 года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выходит из этого соглашения. Он отметил, что конвенция направлена на приравнивание гомосексуализма к норме, что неприемлемо для семейных ценностей в Турции.