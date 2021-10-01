История вопроса

В Красноярском крае 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Законодательного собрания региона четвёртого созыва. Краевой парламент избирается сроком на пять лет. В его состав входят 52 депутата, избираемых по смешанной системе (по партийным спискам и 24 округам).