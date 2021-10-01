Красноярск, 1 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае избирком зарегистрировал депутатов регионального заксобрания IV созыва, избранных по единому краевому избирательному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии по региону.

А. В. Бурмистров. sobranie.info Законодательное Собрание Красноярского края

Председатель избиркома Алексей Подушкин вручил депутатам удостоверения об избрании.

Напомним, выборы в региональный парламент прошли 17−19 сентября. Явка составила 40,79%. По единому округу победу одержала партия «Единая Россия», получившая 31,68% голосов.

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