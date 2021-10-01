Правозащитники назвали число депортированных из США гаитян
Порт-о-Пренс, 1 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Почти 4,5 тысячи гаитян были возвращены из США на 50 авиарейсах. Об этом заявил местный офис Международной организации по миграции, сообщает Prensa Latina.
Менее чем за 11 дней 32 экспресс-рейса прибыли в столицу Гаити, ещё 18 — в город Кап-Аитьен с общим числом 4 452 человека, сообщили в организации.
Ожидается, что депортации продолжатся, несмотря на то, что несколько международных организаций, таких как ООН, призвали Вашингтон остановить депортацию и обеспечить защиту мигрантов.
В четверг МОМ совместно с Агентством ООН по делам беженцев, Детским фондом ООН и Управлением ООН по правам человека призвала государства воздержаться от высылки гаитян без надлежащей оценки их индивидуальных потребностей.
Агентства напомнили о сложной ситуации в стране, связанной с эскалацией насилия и отсутствием безопасности. По меньшей мере 19 000 человек были вынуждены покинуть страну из-за столкновений между вооруженными бандами.