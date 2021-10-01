Порт-о-Пренс, 1 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Почти 4,5 тысячи гаитян были возвращены из США на 50 авиарейсах. Об этом заявил местный офис Международной организации по миграции, сообщает Prensa Latina.

Feed My Starving Children (FMSC) Дети Гаити

Менее чем за 11 дней 32 экспресс-рейса прибыли в столицу Гаити, ещё 18 — в город Кап-Аитьен с общим числом 4 452 человека, сообщили в организации.

Ожидается, что депортации продолжатся, несмотря на то, что несколько международных организаций, таких как ООН, призвали Вашингтон остановить депортацию и обеспечить защиту мигрантов.

В четверг МОМ совместно с Агентством ООН по делам беженцев, Детским фондом ООН и Управлением ООН по правам человека призвала государства воздержаться от высылки гаитян без надлежащей оценки их индивидуальных потребностей.

Агентства напомнили о сложной ситуации в стране, связанной с эскалацией насилия и отсутствием безопасности. По меньшей мере 19 000 человек были вынуждены покинуть страну из-за столкновений между вооруженными бандами.