Минск,
1 октября 2021, 12:56 — REGNUM Тесный союз с Белоруссией как суверенным государством
России
удобнее, чем поглощение Белоруссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 октября, комментируя высказывания Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
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Как сообщалось ранее, президент Белоруссии в интервью CNN заявил, что
вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит на повестке дня. «Мы с Владимиром Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух суверенных государств создать союз, который будет еще сильнее унитарного образования», — сказал Лукашенко.
«Убеждён, что тесный союз с Белоруссией как суверенным государством нашей стране удобнее, чем поглощение Белоруссии. Во внешнеполитическом плане это однозначно так: две союзных страны на международной арене могут сделать больше, чем одна. Понятно, что для этого их союз должен быть действительно тесным.
С внутренней точки зрения ситуация сложнее, но и здесь сейчас больше аргументов за союз двух стран. Выше я специально употребил слово «поглощение», хотя звучит оно резко. Но надо понимать, что все разговоры об «объединении» с учётом реальных размеров и потенциалов России и Белоруссии — это фиговый листок.
Такое «объединение», а фактически поглощение, в сегодняшних обстоятельствах нанесёт серьёзный ущерб авторитету России в глазах многих белорусов, ослабит позиции в этой стране пророссийских сил.
Белоруссия сейчас не готова к вхождению в состав России, но этого мало, я в принципе не вижу в Белоруссии ни такого руководителя, ни такой политической силы, которые бы подготовили её к этому. Россия на территории Белоруссии в этом плане сегодня политически и пропагандистски не работает. Там пропагандистски присутствует Запад, там, конечно, ведёт свою пропаганду сам Александр Лукашенко, а вот наша страна пропагандистских и тем более политических, помимо контактов с Лукашенко, возможностей для работы в Белоруссии не имеет. Вот когда всё это появится, когда всё это заработает, когда мы увидим положительные плоды такой работы, тогда и можно будет говорить о перспективах трансформации наших двух стран в одну«, — отметил Михаил Демурин.