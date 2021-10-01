Минск, , 12:56 — REGNUM Тесный союз с Белоруссией как суверенным государством России удобнее, чем поглощение Белоруссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 октября, комментируя высказывания Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Путин President.gov.by

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии в интервью CNN заявил, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит на повестке дня. «Мы с Владимиром Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух суверенных государств создать союз, который будет еще сильнее унитарного образования», — сказал Лукашенко.

« Убеждён, что тесный союз с Белоруссией как суверенным государством нашей стране удобнее, чем поглощение Белоруссии. Во внешнеполитическом плане это однозначно так: две союзных страны на международной арене могут сделать больше, чем одна. Понятно, что для этого их союз должен быть действительно тесным.

С внутренней точки зрения ситуация сложнее, но и здесь сейчас больше аргументов за союз двух стран. Выше я специально употребил слово «поглощение», хотя звучит оно резко. Но надо понимать, что все разговоры об «объединении» с учётом реальных размеров и потенциалов России и Белоруссии — это фиговый листок.

Такое «объединение», а фактически поглощение, в сегодняшних обстоятельствах нанесёт серьёзный ущерб авторитету России в глазах многих белорусов, ослабит позиции в этой стране пророссийских сил.