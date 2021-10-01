Лондон, 1 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер может покинуть клуб. Об этом 1 октября сообщает The Telegraph.

Granada Тимо Вернер

Отмечается, что Вернер недоволен своим положением в команде и намерен попросить руководство клуба о трансфере летом 2022 года, если ситуация не изменится.

В текущем сезоне 25-летний немецкий футболист проигрывает Ромелу Лукаку конкуренцию за место в основном составе команды. А в матче с «Ювентусом» он остался на скамейке запасных, несмотря на то что главный тренер «Челси» Томас Тухель использовал все пять замен.

Напомним, в июле 2020 года Вернер перешёл из «РБ Лейпциг» в «Челси» за €53 млн.

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