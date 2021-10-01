Гороховец, Владимирская область, 1 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области после ДТП в Гороховецком районе, в котором погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Полиция возбудила уголовное дело статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело передано для дальнейшего расследования в СУ СК России по Владимирской области. Ход расследования и его результаты находятся на контроле регионального прокурора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 октября около 3:00 на 327-м километре трассы М-7 столкнулись грузовик и микроавтобус. Четыре человека погибли, пять — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.