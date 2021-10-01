Элиста, 1 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Калмыкии в ночь на 2 октября ожидаются заморозки до — 3 градусов. В ряде территорий возможен небольшой дождь. Это следует из оперативного прогноза погоды, опубликованного на сайте регионального МЧС России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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В течение дня в степной республике ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Во второй половине ночи и утром местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 3 градусов. Ветер восточного направления в отдельных районах усилится до 16 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составит +3…+8 градусов, при прояснениях до — 2 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +13…+18 градусов.