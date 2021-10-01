Представлен новый пикап Ford F‑150 Raptor от Hennessey
Вашингтон, 1 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Американская тюнинговая компания Hennessey представила свою версию обновленного пикапа Ford F‑150 Raptor.
Версия Ford F‑150 Raptor от Hennessey получила название VelociRaptor 600. Тюнеры увеличили мощность мотора на 33%, то есть на 150 л. с. Теперь производительность 3,5-литрового двигателя Ford F‑150 Raptor составляет 608 л. с.
Специалисты Hennessey улучшили 3,5-литровый мотор V6 с двойным турбонаддувом, добавив к нему модернизированную систему впуска, систему промежуточного охлаждения большой мощности с продувочным клапаном и модернизированную систему управления двигателем.
Таким образом, улучшились характеристики модели. VelociRaptor 600 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,2 с.
Ранее компания Hennessey представила модернизированную версию пикапа Ford F-150 под названием Venom 775 F-150.
Читайте также: Компания Hennessey обнародовала видео с пикапом Venom 775