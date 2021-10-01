Вашингтон, 1 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Американская тюнинговая компания Hennessey представила свою версию обновленного пикапа Ford F‑150 Raptor.

Hennessey VelociRaptor 600

Версия Ford F‑150 Raptor от Hennessey получила название VelociRaptor 600. Тюнеры увеличили мощность мотора на 33%, то есть на 150 л. с. Теперь производительность 3,5-литрового двигателя Ford F‑150 Raptor составляет 608 л. с.

Специалисты Hennessey улучшили 3,5-литровый мотор V6 с двойным турбонаддувом, добавив к нему модернизированную систему впуска, систему промежуточного охлаждения большой мощности с продувочным клапаном и модернизированную систему управления двигателем.

Таким образом, улучшились характеристики модели. VelociRaptor 600 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,2 с.

Ранее компания Hennessey представила модернизированную версию пикапа Ford F-150 под названием Venom 775 F-150.

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