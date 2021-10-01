Москва, 1 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Вопрос о дальнейшем использовании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) пока прорабатывается российским правительством. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 октября журналистам.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля попросили прокомментировать поручение президента Владимира Путина о рассмотрении целесообразности повышения с 7% до 10% ВВП порога средств ФНБ, сверх которого их можно направлять на инвестиции. Его спросили, означает ли это отказ от новых инвестиций в ближайшие годы.

«Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве», — ответил Песков.

По его словам, этот вопрос правительству ещё предстоит «проработать, просчитать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков назвал ФНБ подушкой безопасности для турбулентного мира.

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