Костромские учёные придумали экономичный способ очистки воды от железа
Кострома, 1 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Учёные Костромской государственной сельскохозяйственной академии разработали новую систему очистки воды от железа. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.
Авторами разработки стал аспирант академии ГСХА Владислав Смирнов и его научный руководитель, доктор технических наук, врио ректора академии Михаил Волхонов. Они создали озонную установку с ультрафиолетовым генератором, позволяющую обезжелезивать воду из подземных источников.
По словам ученых, эта технология экономична и может применяться в сельском хозяйстве и бытовой сфере. Сейчас система запатентована и проходит испытания на местном мясоперерабатывающем предприятии АО «Шувалово».
Справка: проблема качества питьевой воды актуальна для Костромской области. Согласно последним данным Роспотребнадзора за 2019 год, треть проб воды, взятых в распределительных сетях региона, не соответствует нормативам по санитарно-химическим и гигиеническим показателям. В основном количестве проб зафиксировано повышенное содержание железа, бора и марганца. Хуже всего ситуация с качеством подземных по этим показателям сохраняется в Костромском, Красносельском, Антроповском, Буйском, Шарьинском, Галичском и Солигаличском районах.