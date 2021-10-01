Кострома, 1 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Учёные Костромской государственной сельскохозяйственной академии разработали новую систему очистки воды от железа. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Костромские ученые с изобретением

Авторами разработки стал аспирант академии ГСХА Владислав Смирнов и его научный руководитель, доктор технических наук, врио ректора академии Михаил Волхонов. Они создали озонную установку с ультрафиолетовым генератором, позволяющую обезжелезивать воду из подземных источников.

«Известные до настоящего времени озонные установки редко применялись на малогабаритных водоочистных системах, поскольку имели существенные недостатки: высокую стоимость генератора и необходимость контроля остаточного озона в окружающем воздухе. Нам удалось технически решить эту проблему. В созданном нами оборудовании применяется ультрафиолетовый генератор, улучшены процессы окисления растворенного железа и газов. Вкусовые свойства воды также значительно лучше», — пояснил Смирнов.

По словам ученых, эта технология экономична и может применяться в сельском хозяйстве и бытовой сфере. Сейчас система запатентована и проходит испытания на местном мясоперерабатывающем предприятии АО «Шувалово».