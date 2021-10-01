Брянск, 1 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Более 370 тысяч жителей Брянской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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За неделю в регион поступило 30 600 доз вакцины «Спутник V». Препарат направили во все пункты вакцинации и распределили между медицинскими учреждениями согласно их заявкам. В целом, с начала прививочной кампании вакцинацию от COVID-19 прошли 372 674 человека.

По плану, привить от COVID-19 необходимо свыше 766 тысяч жителей Брянской области.