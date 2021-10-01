Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, доставили 450 больных. Это на 34 человека меньше, чем было госпитализировано в предыдущие сутки, сообщили 1 октября в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Скорая помощь

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В 13 городских и трех федеральных коронавирусных стационарах Петербурга в настоящее время находятся на лечении 5274 человека, это на 166 пациентов больше, чем было в предшествующие сутки. В отделениях реанимации находится 470 человек (464 было сутками ранее), к аппаратам ИВЛ подключен 231 пациент (218 было сутками ранее). За сутки из ковидных больниц выписали по выздоровлению 350 пациентов (382 было сутками ранее).

По состоянию на 1 октября в Петербурге свободны 14,8% коронавирусных коек, если считать их по нормативу Минздрава. Напомним, что начал прием больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Там перепрофилированы 989 коек.

На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями в Петербурге сейчас находятся 24 048 пациентов, сутками ранее их было 23 017.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,06 единицы. Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в Петербурге выздоровели от ковида 1947 человек, скончались 55 человек.