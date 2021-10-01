Благовещенск, 1 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Организатор городских перевозок в столице Амурской области, муниципальное предприятие «Автоколонна 1275» вынуждено работать в напряжённой обстановке из-за нехватки водителей. В компании не закрыты 25 вакансий, написало 1 октября ИА «Порт Амур».

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«На сегодняшний день предприятию не хватает 25 водителей. Несмотря на это, стараемся «закрывать» все выпуски, чтобы пассажирам не приходилось подолгу ждать автобусов. Ситуация с кадрами на предприятии обострилась с началом крупных федеральных строек. Наши водители пошли строить мосты и заводы, поехали на вахты», — сообщил директор МП «Автоколонна 12 75» Евгений Красильников.

В итоге новые автобусы в Благовещенске стоят без дела — некому их водить. При это зарплаты в организации не низкие утверждает руководитель «Автоколонна 1275». Решать проблему дефицита кадров намерены бесплатным обучением водителей на категорию Д. Отучившись, люди будут обязаны какое-то время отработать в городской транспортной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, автотранспортные предприятия Казани также испытывают острый дефицит водителей и кондукторов испытывают. Всего не хватает 30% работников или 1 209 человек.