Москва, 1 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. На севере Москвы поставили на кадастровый учёт Храм Двенадцати Апостолов в районе Ховрино, сообщили 1 октября в столичном управлении Росреестра.

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

Религиозное сооружение расположено по адресу: Клинская улица, дом 12А. Площадь помещений составляет 854 кв. метра, одновременно храм могут посетить 49 прихожан.

«На Клинской улице в Ховрине поставлен на кадастровый учет храм, который стал третьим с начала года в столице, оформленный Росреестром», — прокомментировал событие замглавы управления Сергей Исмунц.

Он напомнил, что ранее в столице поставили на учёт храмовые комплексы на Мичуринском проспекте и на Шоссе Энтузиастов.