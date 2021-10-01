Одинцово, Московская область, 1 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В подмосковном Одинцово обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины, сообщила 1 октября старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По данным следствия, мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки «Газель», припаркованного у дома по улице Садовая, а мумифицированное тело мужчины — в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проведен осмотр места, планируется проведение криминалистических и дактилоскопических судебных экспертиз.