Пенза, 1 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Пензенской области в предстоящие сутки прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР Туман

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По данным метеослужб, 2 октября ночью и утром по Пензенской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуют при тумане снизить скорость движения, также необходимо увеличить обычную дистанцию.

Температура воздуха по ночам 2 и 3 октября составит +3…+6 градусов, днем воздух прогреется до +13. Осадков не прогнозируется. Туман возможен ночью и утром 3−4 октября.

ИА REGNUM ранее сообщало, температура выше климатической нормы ожидается в октябре на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири.

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