Ярославль, 1 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки выявлено 214 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Предыдущий суточный рекорд был установлен 16 июля 2021 года, тогда в регионе выявили 208 случаев заражения.

Всего с начала пандемии в регионе выявлена 61 тысяча 726 случаев заражения, 53 тысячи 935 человек выздоровели, ещё 1 тысяча 209 человек погибли.

Всего на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 2213 пациентов: 1379 — с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 834 — с типичной клиникой COVID-19.