Ялта, Крым, 1 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Ялту очистят от остатков рекламных конструкций, которые ранее размещались на газонах. Об этом в телеграм-канале 1 октября написала глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

«Самих конструкций нет уже несколько лет, а основания остались. Теперь они уродливыми «надгробьями» торчат из земли, мешая высаживать цветы», — написала Павленко.

Она отметила, что по итогам инвентаризации, проведенной сотрудниками муниципального «Зеленстроя», было выявлено около 30 таких оснований, на Набережной, улицах Пушкинская, Московская и Киевская. После удаления рекламных конструкций на их месте планируется уложить газоны либо высадить цветы.