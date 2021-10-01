Москва, 1 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Меры против распространения коронавируса в России принимаются «на земле». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудники муниципальной инспекции во время рейда по проверке масочного режима

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«Сейчас меры принимаются, что называется, «на земле», регионы реагируют все по-разному, многие вводят разные ограничения. Посмотрим, как будет развиваться дальше [ситуация]», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день по коронавирусу наблюдается «плохая динамика [смертности], которая вызывает беспокойство».