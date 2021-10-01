Оренбург, 1 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области журналисты неверно интерпретировали слова министра образования Алексея Пахомова о том, что оперштаб 1 октября будет рассматривать тему перевода школьников региона на дистанционное обучение. Об этом в прямом эфире в Instagram заявила вице-губернатор, глава минздрава Оренбуржья Татьяна Савинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Савинова подчеркнула, что решение о переводе учеников на дистант принимают сами муниципалитеты на основании рекомендаций Роспотребнадзора. На сегодняшний день мера действует в Оренбурге (с 22 сентября), Бузулуке (с 23 сентября) и Бугуруслане (с 28 сентября). Ожидается, что 4 октября дистант введут в Абдулино. Повсеместно в Оренбургской области такой формат вводить не планируют. Решение об ограничении принимается, исходя из эпидситуации в конкретном муниципальном образовании.

Министр здравоохранения региона обратила внимание на эффективность меры по разобщению школьников. Положительный результат в Оренбурге ожидали через десять дней с момент введения дистанта, но эффект наблюдается гораздо раньше. За четыре дня (27 — 30 сентября) заболеваемость среди детей коронавирусной инфекцией и ОРВИ снизилась на 45% по сравнению с прошлой неделей. Существенно уменьшилось число вызовов скорой помощи. На следующей неделе ждут снижения госпитализаций среди взрослых по причине COVID-19 и ОРВИ.

«Эта мера вынужденная. Она не навсегда!», — заострила внимание Савинова, говоря о дистанционном формате обучения. Если тенденция по снижению заболеваемости в Оренбурге будет отчетлива к концу следующей недели (8 октября), то примут решение о возвращении детей за парты в школы. В противном случае дистант продлят.