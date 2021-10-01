Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки немногим более 5,5 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 октября.

Минобороны России Вакцинация

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С начала массовой вакцинации от COVID-19 в прививочной кампании приняли участие 1 млн 569,95 тыс. жителей Ростовской области (+ 4 515 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 479,92 тыс. человек (+ 5 571 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в сентябре заметно замедлились темпы вакцинации от коронавируса. Эпидемическая ситуация на Дону остаётся напряжённой.