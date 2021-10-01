Москва, 1 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Российские власти не будут объявлять локдаун из-за обстановки по коронавирусу. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила 1 октября в интервью РИА Новости,

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Локдаун объявлять не будем», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства заявила ранее, что заболеваемость COVID-19 в России растёт, потому наступает сложный период. Так, по данным оперативного штаба, за последние две недели количество госпитализаций выросло на 25%. Инфекционисты ожидают, что показатель заболеваемости будет расти до декабря.

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