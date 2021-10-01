Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. На должности заместителей председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва в ходе пленарного заседания 1 октября предложены кандидатуры Николая Бондаренко («Единая Россия») и Марины Шишкиной («Справедливая Россия — За правду»). Об этом сообщил спикер Заксобрания Александр Бельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

До недавнего времени Бондаренко, как и Бельский, занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, курируя городское и жилищное хозяйство. Марина Шишкина является лидером петербургского отделения своей партии. В прошлом она уже была депутатом Заксобрания V созыва, а до 2010 года работала деканом факультета журналистики СПбГУ.

На ключевой пост глав комитета Заксобрания по законодательству предложена кандидатура Всеволода Беликова («Единая Россия»), возглавляющего Совет муниципальных образований Петербурга. Ранее эту должность занимал Денис Четырбок, также переизбранный в состав нового созыва Заксобрания.

На важный пост главы бюджетно-финансового комитета предложен депутат Михаил Барышников («Единая Россия»), депутат Заксобрания предыдущего созыва, а до этого — глава местной администрации муниципального образования город Петергоф.

Ушедший из Смольного после многих лет работы экс-глава комитета по соцполитке Александр Ржаненков («Единая Россия») предложен в качестве главы комиссии по социальной политике и здравоохранению.

На должность постоянной комиссии по городскому хозяйству предложен Валерий Гарнец («Единая Россия»), еще недавно он был главой Выборгского района Санкт-Петербурга.

Голосовать за этих кандидатов и других кандидатов на должности глав комиссий Заксобрания будут в едином «пакете».