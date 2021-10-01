Омск, 1 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались шесть пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 октября в региональном оперштабе.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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С начала пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 2235 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 84 829 носителей коронавируса, выздоровели 65 411 человек.