Москва, 1 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Электромобильная отрасль станет лидирующей в мировом автомобильном парке через 40−50 лет, однако этому препятствует ряд сложностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Электромобиль

«Доля нефти в общемировом потреблении энергоресурсов занимает большую часть с начала XXI века. И для того, чтобы произошла замена данного вида топлива, нужно время или мощный толчок, — сказала она. — В настоящее время электромобили набирают популярность, однако нефтяной рынок занимает крепкую позицию, а бизнес, связанный с этой отраслью, очень влиятелен и приносит большой доход нефтедобывающим странам. Поэтому можно утверждать, что нефть сохранит лидирующие позиции еще несколько десятков лет. Увеличение числа электромобилей негативно влияет на спрос на нефть, однако оно не столь существенное».

При этом она обратила внимание на то, что мировой автомобильный парк активно растет.

«В 2020 году он вырос на 5%, — сказала Кошелева. — Его двойное увеличение возможно, но для этого потребуется несколько лет, но, как мы могли наблюдать в пандемию, спрос на авто вырос, и данная тенденция сохраняется, несмотря на повышение стоимости автомобилей. Можно предположить, что электромобильная отрасль станет лидирующей в мировом автомобильном парке через 40−50 лет, однако этому препятствует ряд сложностей. У электромобилей низкая окупаемость, есть проблема обеспечения их аккумуляторами, также производственный бум может спровоцировать дефицит электроэнергии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее полный отказ человечества от двигателей внутреннего сгорания назвали долгосрочной перспективой.