Смоленск, 1 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Глава Гагаринского района, обвиняемый в превышении должностных полномочий, арестован по решению суда вечером 30 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Смоленской области.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна Суд

С ходатайством об аресте чиновника в суд вышло следствие. Ранее ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Гагаринского района Смоленской области был задержан на рабочем месте 29 сентября, в здании администрации и по месту жительства чиновника прошли обыски. Как полагает следствие, в 2019 году глава района под угрозой увольнения заставил свою подчиненную не допустить к участию в торгах на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка им. Солнцева в Гагарине участников, кроме ООО «Спецпроект-Регион». В итоге контракт был заключен именно с этой компанией.