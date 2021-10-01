Москва, 1 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Рост цен на программное обеспечение — это ежегодный тренд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году российское программное обеспечение подорожало на 20%.

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«Рост цен на программное обеспечение — это ежегодный тренд, — сказал Тимофеев. — Российский софт реально качественно вырос, у многих программ заметно улучшился интерфейс и визуализация, возможности совместного использования и безопасность. При этом стоит обратить внимание и на то, что старые продукты не подорожали. Подорожали лишь обновления, которые вносят существенные изменения. Программное обеспечение будет дорожать с новыми релизами».

При этом он обратил внимание на то, что в пандемию зарплаты программистов существенно выросли, так как на «удаленке» спрос на хорошего специалиста был очень высоким.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что налоговые условия, в которых действует российская IT-индустрия, можно назвать архипривлекательными.