Ярославль, 1 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. 200-летие со дня рождения великого русского поэта Николая Некрасова проходит практически незаметно и в стране в целом, и на его малой Родине — в Ярославской области. Об этом рассказал основатель историко-культурного комплекса «Вятское», член федерального оргкомитета по празднованию юбилея Олег Жаров.

ИКК «Вятское» Памятник Николаю Некрасову в Вятском был создан к юбилею поэта по частной инициативе

Одним из ключевых событий должен был стать некрасовский праздник поэзии, но из-за коронавирусных ограничений он был отменён. При этом, например, торжества в честь 800-летия Александра Невского в регионе прошли, с размахом праздновались дни городов области. Неужели Некрасову просто «не повезло»?

Олег Жаров говорит, что дело не только в торжественных мероприятиях. Ярославцы ждали, что юбилейная дата позволит решить давние проблемы, связанные с некрасовским наследием, поможет развитию туризма по Некрасовским местам. Ещё в 2016 году вышел указ президента «О праздновании 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова».

«Это был огромный результат и победа. Не секрет, что каждая круглая дата любого исторического события или юбилейная дата великой личности, подкреплённая указом президента, это всегда перезагрузка темы, решение накопившихся проблем, новые импульсы инфраструктурного развития. Это породило огромные планы и надежды», — говорит Олег Жаров.

Основные проблемы Некрасовского наследия в Ярославской области связаны с его родовой усадьбой в селе Грешнево. Сама усадьба не сохранилась, но осталась одна из её построек — Музыкантская. В селе Аббакумцево сохранилось здание школы, построенное Николаем Некрасовым. На церковном кладбище находится семейная усыпальница Некрасовых, могила матери поэта.

Олег Жаров предлагал передать историко-культурному комплексу «Вятское» в аренду или доверительное управление филиалы музея «Карабиха» в Аббакумцево и Грешнево, чтобы потом увязать их в единый туристический маршрут с самим Вятским.

«В это время и Музыкантская в Грешнево, в которой когда-то размещался музей Н. А. Некрасова, и школа в Аббакумцево, построенная на личные средства поэта для крестьянских детей и которой он попечительствовал, находились в разрушенном состоянии. Я уж не говорю о родовой усыпальнице Некрасовых, которая просто была затоплена нечистотами. Но эта часть письма была расценена как покушение «коммерсов» на светлое имя поэта в своих меркантильных интересах. Видимо, у власти тоже была иллюзия, что в рамках подготовки к празднованию удастся решить все сложившиеся к тому времени проблемы», — говорит Олег Жаров.

Однако ничего этого не произошло. Музыкантская в Грешнево по-прежнему заколочена, школа в Аббакумцево недоступна для туристов. Усыпальницу по своей инициативе привело в порядок «Вятское», но этого, конечно, очень мало. Жаров говорит, что в советское время к юбилеям поэта в Ярославской области всегда происходили значимые события: ремонтировались дороги, открывались музеи, устанавливались памятники, приезжали лучшие литераторы страны.

«Мы разыскали документальный фильм «Здесь жил Н. А. Некрасов» 1971 года. Посмотрите фильм, его легко найти в интернете. На празднование в Карабиху приехали выдающиеся литераторы страны: Алексей Сурков, Роберт Рождественский, Ираклий Андроников, Чингиз Айтматов, Юлия Друнина и многие-многие другие выдающиеся люди страны. На церемонии открытия праздника поэзии в Карабихе выступил заместитель Председателя Правительства РСФСР. Море людей, несмотря на дождь, собрались в Карабихе. Сегодня такое количество людей не собирают ни один футбольный или хоккейный матч, ни один день города!» — говорит Олег Жаров.

Сейчас ничего этого нет. Забытые некрасовские места ярославского Заволжья не получили никакого импульса развития.

«На национальном комитете обсуждались оттенки логотипа праздника, место гашения почтовой марки и не более. Хотя я знаю, какие актуальные вопросы ставил директор «Карабихи» Андрей Ивушкин даже не по возрождению, а по спасению мемориального музея в Карабихе, Грешнево, Аббакумцево. Сегодня можно с сожалением говорить, что всё, что было создано нашими предшественниками до 1971 года, только утрачивается. Мы не только не сохранили, мы постепенно уничтожаем наше наследие. Достаточно проехать по убитым и поросшим борщевиком дорогам до Грешнево и Аббакумцево, посмотреть на разрушенную Музыкантскую, где некогда был музей или разваливающуюся крестьянскую школу и заросший парк. С полной откровенностью можно сказать, что семь лет подготовки к событию, которое должно было стать гордостью Ярославского края, провалены. Лично я испытываю чувство опустошения и позора! Когда ещё будет возможность повернуться лицом к гению, опираясь на федеральную поддержку?», — с горечью констатирует Олег Жаров.

Основатель «Вятского надеется», что хотя бы ко дню рождения поэта — 10 декабря 2021 года — о Некрасове всё-таки вспомнят.

«У меня осталась пусть маленькая, но надежда, что все же сам юбилей будет 10 декабря, а это значит, что есть какое-то время для того, чтобы повернуться лицом к гению и хотя бы наметить серьезные планы по сохранению и возрождению памяти Н. А. Некрасова. По крайней мере, мы постараемся показать в юбилейный день все, что сделали за 7 лет и все, что мы планировали провести 4−5 июля в День поэзии», — отмечает основатель ИКК «Вятское».