Москва, 1 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Китайский рынок становится все более интересным направлением для российского продовольственного экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

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«Рост китайской экономики на уровне 5−6% обеспечит продолжающийся спрос на российские минеральные продукты, — сказал Файншмидт. — Прежде всего речь об энергоресурсах, но также стоит обратить внимание на растущую популярность металлов, которую обеспечивает увеличение спроса на продукцию, связанную с медью, никелем и железными рудами. Наконец, в Китае существенно выросло употребление мяса и зерна, поэтому китайский рынок становится все более интересным направлением для российского сельскохозяйственного и продовольственного экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что китайская экономика может столкнуться с переносом производств в страны с более дешевой рабочей силой.