Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Не смогли победить коронавирус 14 женщин в возрасте от 51 года до 87 лет и 13 мужчин в возрасте от 40 до 89 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области COVID-19 стали 6 832 человека.