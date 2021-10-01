Москва, 1 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Китайская экономика может столкнуться с переносом производств в страны с более дешевой рабочей силой — Лаос, Индонезию и Индию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт, отвечая на вопрос о том, какие риски грозят экономике Китая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНР

«В краткосрочной перспективе это «черные лебеди», которые могут возникнуть неожиданно, как это произошло в 2020 году с коронавирусом. В среднесрочной перспективе влияние могут оказать геополитические причины, — сказал Файншмидт. — В долгосрочной же перспективе необходимо учитывать внутренние проблемы КНР, связанные с необходимостью обеспечивать устойчивое развитие, в том числе используя повестку декарбонизации. И еще один фактор угрозы связан с ростом зарплатных ожиданий китайских работников, который может повлечь перенос производств из подорожавшего Китая в сторону стран с более доступной рабочей силой — Лаос, Индонезия, Индия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что китайская продукция удержит свою популярность на международных рынках.