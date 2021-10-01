Москва, , 12:34 — REGNUM Научно-практические конференции по социально-трудовым конфликтам, проходящие в России, неизменно привлекают внимание общества. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, текст которой опубликован 1 октября на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава государства приветствовал участников Шестой международной научно-практической конференции «Социально-трудовые конфликты в России и в мире». Он отметил, что участникам предстоит обсудить темы, связанные с трудовым законодательством, укреплением социального партнерства, защитой прав граждан.

«Ваши традиционные встречи, объединяющие ученых, экспертов, представителей профессиональных союзов, работодателей, неизменно привлекают заинтересованное общественное внимание», — указано в телеграмме.

Путин пожелал плодотворной работы участникам конференции, которая проходит в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 72-й годовщиной образования этого государства. Россия и Китай развивают отношения в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, отметил он.

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