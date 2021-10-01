Киев, 1 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в школьные годы вёл себя неадекватно. Об этом он сам рассказал в своём выступлении перед преподавателями.

President.gov.ua Владимир Зеленский

На Украине в первое воскресенье октября отмечают День работника образования. Зеленский напомнил, что во многих школах перед этим праздником старшеклассники заменяют учителей. Во время таких уроков они понимают, как непросто быть педагогом.

«Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, — я про таких, как я, мы все были такими, — демонов, в хорошем смысле этого слова», — сказал Зеленский.

Он добавил, что после такого опыта дети начинают ценить труд учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский потребовал, чтобы украинский космический модуль уже в 2024 году достиг Луны.

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